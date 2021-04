Un hallazgo: quién es Lula Rosenthal, la cantante de Jey Mammon que la rompe en la tele

De profesión cantante, Lula Rosenthal se volvió una presencia cada vez más frecuente en la televisión. Ella canta, pero también actúa y ahora, además, se prueba como panelista en Los Mammones, el late night show que conduce Jey Mammon por América desde las 23.30.

Rosenthal pasa de hacer los coros a los invitados del ciclo de Jey, mientras el conductor toca el piano, a colar comentarios picantes en los reportajes, en una de las sillas de panelista que ocupa junto a Silvina Escudero y Gabriel Schultz.

El año pasado, Lula se lució como la partenaire de Miguel Angel Rodríguez en el Cantando 2020 (por El Trece). En esa pista demostró que puede adaptarse a casi cualquier ritmo y género.

A la par del actor, pasaron por tangos, boleros, baladas y temas de Sandro, Charly García y Divididos, entre muchos otros, siempre de la mano de su ductilidad. A los 30 años, Rosenthal ya tiene una importante trayectoria en teatro.

Nacida en una familia de artistas, la música fue su medio más natural y, por eso, ya desde sus primeros años estudió canto, actuación y danza. "Siempre me han incentivado a estudiar. Yo me he formado desde muy chiquita. Es muy lindo ver hoy que, en cada logro que yo atravieso, ellos están ahí", aseguró la cantante.

Lula participó de varias comedias musicales como Y un día Nico se fue, Viva la vida y La desgracia. El verano pasado, también fue convocada por Antonio Gasalla para que acompañara al cómico durante su temporada teatral en Mar del Plata.

Pero no es una recién llegada a la televisión. Rosenthal participó en la edición 2013 de Operación Triunfo, del que salió ganadora, y a partir de allí se formó el grupo F.A.N.S, que integró junto a Carla Dorto, Joanina Deangeli, Macarena Pérez, las otras participantes seleccionadas por los productores.

La artista también pasó por varios ciclos de televisión, entre ellos Está cantado y Hacete de Oliva y, además, fue la cantante oficial de Cocineros argentinos, hace un par de temporadas.

Su gran despliegue vocal, su simpatía y carisma la convierten en alguien a quien siempre las grandes figuras tienen en cuenta para compartir escenario. Lo han hecho aristas tan diversos como Natalia Lafourcade, Michael Buble, Los Auténticos Decadentes o Chico Novarro.

El año pasado, Lula también debutó como compositora con dos temas, Generación perdida y Buscateme, que suenan en las plataformas digitales. "La cuarentena me ayudó un montón a hacer algo propio y poder compartirlo”, dice.

Desde su época de Operación Triunfo, Lula tiene un público fiel que la sigue de cerca, a los que se fueron sumando nuevos seguidores tras su paso por el Cantando y Los Mammones.

La cantante, que sabe aprovechar cada oportunidad profesional que se le presenta, es muy agradecida con quienes le dan brindan ese espacio y tambien con quienes le hacen el aguante en cada nuevo proyecto.

"El afecto que recibo es increíble. Uno a veces no tiene conciencia de hasta dónde se puede expandir lo que hace, es hermoso también ver que llegás a lugares o personas que no te habías imaginado”, contó el año pasado cuando le tocó compartir equipo con Rodríguez en el reality producido por la Flia.

"Lo estamos disfrutando mucho con mi compañero Miguel Angel Rodríguez, un artista extraordinario y muy generoso", piropeó.

Ahora, con los buenos números que logra el ciclo de Jey Mammon (suele ser lo más visto de su canal), Lula vuelve a sacarle el jugo a la oportunidad a fuerza de talento.