¿Se vuelve a encender la llama?: Graciela Alfano y un llamativo recuerdo de Matías Alé

Graciela Alfano y Matías Alé fueron una de las parejas con más prensa de la década pasada, pero la vida terminó por separarlos dejando algunas diferencias en el medio.

Pero últimamente hubo un gesto que dio vida al rumor de que la llama que había entre los dos empezó a encenderse.

Alé contó en diálogo con Andino cómo fue que conoció a Alfano y hasta habló de su primero beso. “Qué lindo recuerdo!!”, escribió Grace en su cuenta de Twitter al enterarse de todo esto. Una seguidora, le remarcó que “pasaron un montón de años y sigue recordando. Para mi quedó re enamorado, bueno él dijo que, de la única que estuvo enamorado fue de vos y si sos re diosa reina”.

“Es muy lindo, después de terminar una relación, poder ver al otro con respeto por el Amor vivido y con Alegría”, le contestó la vedette. “Nuestro Amor fue Glorioso y doy gracias por haberlo podido vivir plenamente”, afirmó respecto a los años que pasó junto a Matías. «Graciela fue mi gran amor. No discutíamos nunca, tuvimos una relación hermosa de casi 10 años”, dijo Alé por su parte.

"Antes de empezar en el medio, yo moría de amor por Graciela. Viene de mi papá, su amor imposible era Graciela", contó hace unos días el panelista de “Polémica en el bar”. "Me operaron los ligamentos cruzados en junio de 1999. Me preguntaron qué quería y pedí la tapa de Gente de Graciela Alfano, que decía ‘Soy un ángel sexy’. Yo creo que todo lo que uno quiere en la vida se consigue", rememoró.

"Yo sabía que la iba a conocer. En noviembre de ese año, empecé a trabajar en el programa ‘Hielo y limón’. En ese momento no había celular. Me quedaba toda la tarde en un shopping y comía ahí. Me llamó un amigo y me dijo ‘vamos a un desfile en el jardín japonés que va a desfilar Graciela Alfano’”, relató Matías. "Me dijeron que le haga una nota a Graciela. La miré, ella me miró. Fue amor a primera vista. Y le dije ‘¿qué hay que hacer para ser Graciela Alfano?’ y me dijo ‘dejarse mimar’. Ahí mismo me invitó a bailar. Después vino Jorge Ibáñez y me preguntó si quería ir a cenar con ellos. Jorge fue el celestino", recordó el actor.