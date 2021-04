Una foto de Khloé Kardashian en bikini levantó polémica, y ella salió a responder

Si eres fan del 'klan', habrás estado al tanto de lo último que ha ocurrido con Khloé Kardashian (por cierto, esperamos que hayas pronunciado bien su nombre en tu mente cuando lo has leído, ejem).

Si no, breve resumen: una asistente del 'klan' le hizo una foto que se filtró sin su consentimiento y, desde entonces, el equipo de la 'celeb' ha estado intentando borrarla de Internet. La que se montó te lo contamos aquí.

El caso es que después de unos días en los que dicha foto ha sido 'trending topic' en varias plataformas y no con buenas narrativas, Khloé se ha pronunciado al respecto y ha posteado una publicación en Instagram, tras hacer un directo previo en la misma red social. ¿El objetivo? Mostrar su cuerpo sin 'Photoshop' y en movimiento y mandar un mensaje que ha plasmado en un texto.

En su discurso ha aprovechado para recalcar que toda su vida ha estado en el foco de atención y ha sentido mucha presión y complejos y que, aunque sabe que es a lo que se atiene por salir en su 'reality' y estar expuesta, no está de más recordar que es humana.

"En realidad, la presión, el constante ridículo y el juicio de toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre cómo debería ser ha sido demasiado que soportar: 'Khloé es la hermana gorda', 'es la hermana fea', 'su padre no debe ser su padre real porque es muy diferente', 'la única forma en la que pudo haber perdido ese peso seguro que es por la cirugía'..., ¿sigo?", escribió en su Instagram.

Khloé continuaba expresándose en ese texto dejando claro que no buscaba la simpatía de nadie, si no recordar que es humana.

"Intento vivir mi vida de la manera más honesta posible y con empatía y amabilidad, y es insoportable tratar de estar a la altura de los estándares imposibles que el público ha establecido para mí", argumentaba.

La última frase va dirigida a sus fans:

"Todos somos únicos y perfectos a nuestra manera. De cualquier forma que uno elija ser. Me he dado cuenta de que no podemos seguir viviendo la vida tratando de encajar en el molde perfecto que otros han establecido para nosotros. Simplemente sed vosotros mismos y aseguraos de que sois felices".

Aquí puedes ver el 'post' completo, un fragmento de su directo y el texto en cuestión, que ya acumula más de 3 millones de 'likes'.