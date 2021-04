Un conductor sanjuanino inició una campaña nacional para usar el barbijo frente a las cámaras

Nicolás Magaldi inició en las últimas horas una suerte de movida para concientizar sobre el uso del barbijo también frente a las cámaras.

Tras el conmocionante fallecimiento de Mauro Viale, el conductor sanjuanino compartió un mensaje reflexivo en estos tiempos de pandemia.

"Es preocupante la situación. A PARTIR DE MAÑANA me verán conduciendo con el barbijo al aire. No cambia la manera de hacer tv. Cambia la forma en la que nos cuidamos. Más cuidado y más ejemplos. Invito a tod@s mis colegas a hacer lo mismo. #barbijosenlatv. Dar el ejemplo es fundamental. Saldré al aire con uno transparente, es un mensaje inclusivo", precisó la figura de El Nueve en Twitter, preocupadísimo por los aumentos de casos de Covid-19 en la televisión argentina.

Cabe destacar que tras el pedido de Magaldi, varios conductores de El Nueve e IP se mostraron conduciendo con un barbijo al aire. Incluso, la TV Pública fue pionera: "Primeros cambios en la televisión: a partir de hoy los conductores de la @TV_Publica utilizan barbijo en pantalla", rezaba el mensaje que retuiteó este lunes en Twitter el periodista Pablo Montagna. De esta forma, los canales comenzaron a adoptar medidas luego de los reclamos de varios comunicadores.

Los gigantes tampoco se encuentran exentos a la preocupante situación. Rodolfo Barili, figura excluyente de Telefe, anunció este lunes que tiene coronavirus: «Todos sabemos que, a pesar de cuidarnos, nos puede pasar. Y me pasó. Hisopado mediante, luego de aislarme por ser contacto estrecho de un caso confirmado, el resultado de mi test dice COVID detectable. Tocó. Cuídense. Cuídense mucho. Espero atravesarlo bien» precisó el conductor de 'Telefe noticias', quien no esperaba vivir esto. Sin dudas, la muerte de Mauro Viale hará extremar todos los recaudos sanitarios en los canales de tv.

Liliana Caruso, histórica compañera de Mauro Viale en A24, contó cómo fueron las últimas horas al aire del histórico presentador. "El viernes su voz no era la misma, no lo vi bien, y la maquilladora dijo que le costó pararse de la silla. Vi que estaba medio dormido. Le avisé al productor, que es el yerno, y le mandaron un café", precisó la periodista, quien no vio a Viale en sus mejores condiciones en su último programa. Sin dudas, nadie imaginó el triste desenlace que finalmente ocurriría.