Lady Gaga se vistió de novia y revolucionó al mundo: ¿se casa?

No, no suenan campanas de boda para Lady Gaga y Michael Polansky (al menos, no por ahora). La artista ha pronunciado el 'sí, quiero', pero no en la vida real, sino en la ficción. Tras el éxito de 'Ha nacido una estrella', la intérprete de 'Rain on me' ha vuelto a ponerse delante de las cámaras para protagonizar la que será su segunda película, 'House of Gucci'. Un rodaje del que ya hemos podido ver algunas imágenes, pero la que acaba de salir es mucho mejor que todas las demás: ¡Lady Gaga vestida de novia!

En la película, dirigida por Ridley Scott y con grandes nombres de la interpretación en el reparto (Robert De Niro y Al Pacino entre ellos), Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, mujer de Maurizio Gucci e ideóloga de su asesinato. Además de este turbio suceso, la cantante también será la encargada de escenificar una de las bodas más famosas de Italia. Una escena que ya se ha rodado y por suerte, ya tenemos las primeras imágenes.

Vestida de novia, con un enorme velo, pelo recogido... Lady Gaga se ha metido totalmente en en papel y está como nunca antes la habíamos visto. De hecho, nos cuesta mucho reconocerla.

La película, que se está rodando en Roma, tiene previsto su estreno a finales de este 2021. Nos morimos de ganas de que llegue el día y poder ver a Lady Gaga en este nuevo papel que seguramente le volverá a traer muchos éxitos tal y como sucediera con 'Ha nacido una estrella'.