Preocupación por Cande Tinelli: cuál es el motivo

Cande Tinelli encendió las alarmas de preocupación entre sus familiares y seres queridos que, según informó el portal El Intransigente, habría contraído coronavirus.

La cantante está disfrutando de una hermosa relación con Coti, pero en las últimas horas recibió la confirmación de su positivo.

La también influencer fue parte en los últimos días del Buenos Aires Fashion Week (BAFWEEK), donde acompañó a su hermana, Micaela Tinelli, quien se lució con sus presentaciones. Este resultado habría alertado a todos los que estuvieron presente en el back en el cual se habría contagiado la hija de Marcelo Tinelli, y que podría estar relacionado con otros positivos.

Cabe recordar que la madre de Candelaria Tinelli, Soledad Aquino, se encuentra internada debido a una hemorragia intestinal que complicó su estado de salud. Fue el propio conductor quien decidió hablar en 'Los Ángeles de la Mañana', el ciclo de Ángel de Brito, donde hizo referencia a la buena relación que mantiene con su ex, y a las visitas que ha realizado junto a su actual pareja, para verla en el hospital.

"Está internada, no digo que fuera de peligro porque sigue en terapia, pero está bien. Nos estuvimos divirtiendo mucho, recordando, fui con Guillermina también. También estaban Mica y Cande. Anoche estuvimos y fue un momento muy gracioso porque me hago el que canto y ella me dice que no puedo cantar nada, me pega unos gastes impresionantes", relató la figura de 'ShowMatch'.

"Le cantaba y nombraba a todos los cantantes que sé que no le gustan, los que para mí son los más grosos y ella me dice que son una grasada, como José Luis Perales, Manolo Galván, Julio Iglesias, Nino Bravo. Hasta que llegó Coti y dijo ´énseñále a él quienes son los buenos cantantes´. Terminé cantando unas canciones impresionantes de Camilo Sesto. Se rieron mucho y fue un momento muy divertido", sentenció Marcelo.