Con las restricciones, esta genial para maratonear series: mirá las que no te podés perder

Vivir al día en lo que a estrenos de series se refiere supone invertir demasiado tiempo y muchas veces nos centramos en títulos actuales dejando de lado producciones del pasado que, en ocasiones, merece mucho la pena ver. La televisión es como la literatura, hay novelas que deberían ser de lectura obligada para todo el mundo y en ficción ocurre lo mismo. Está genial deleitarse con 'Los Bridgerton' (de la que esperamos el estreno de la segunda temporada) y tener taquicardias de la emoción con 'Sky Rojo'. Sin embargo, en Netflix encontrarás un montón de series premiadas a las que deberías concederles un maratón.

No vamos a ponernos a enumerar todos los Emmy, Globos de Oro, BAFTAS y demás galardones que tienen a sus espaldas, pero, sin duda, esos premios avalan su calidad y las convierte en producciones de las que siempre podemos tirar sin miedo a equivocarnos. Muchas cuentan con varias temporadas y eso es genial porque no tendremos que esperar para las siguientes, algo que sí ocurre con las recién llegadas. Es posible que en esta lista que hemos confeccionado aparezcan algunas de tus favoritas, pero siempre mola tener la posibilidad de revisarla. Seguro que más de una ha visto en varias ocasiones 'Gossip Girl' y siempre terminas sacando detalles o teorías nuevas. Así que si ya te has quedado sin nada interesante, toma nota.

Series premiadas de Netflix para no equivocarse

Cómo defender a un asesino

Shonda Rhimes es una auténtica máquina creando series adictivas. Su última creación, 'Los Bridgerton' ha desatado la locura, pero no olvidemos que también está detrás de esta joya adictiva, cuyo reparto está encabezado por la gran Viola Davis (ELLA ES LA SERIE). Su personaje es una reputada abogada que defiende los casos más complicados e imparte clases en la universidad a un grupo de chicos con ansias de éxito. Un crimen cometido por sus pupilos desatará una trama de mentiras, venganzas, líos sentimentales y familiares y sangre.

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Una locura visual como todo lo que hace Ryan Murphy. A lo largo de nuevo episodios conoceremos cómo se gestó el brutal asesinato del diseñador de moda Gianni Versace en la puerta de su lujosa mansión de Miami. Se trata de un retrato maravilloso de la vida del modisto y de su asesino Andrew Cunanan, interpretado por un gran Darren Criss al que acompañan en el reparto Penélope Cruz como Donatella y Édgar Ramírez.

Jane The Virgin

¿Prefieres algo menos tenso? No te pierdas este 'culebrón' moderno en el que su protagonista, interpretada por una divertida Gina Rodríguez, se queda embarazada al ser inseminada artificialmente por error. Cosas del destino, el semen pertenece a un viejo amor de la chica. A partir de ese momento comienza una nueva vida cargada de aventuras y enredos que se completan con 100 apasionantes capítulos.

Muñeca rusa

La temporada 2 ya está en marcha, pero hasta que se estrene, tienes la oportunidad de disfrutar de esta genial miniserie, creada y protagonizada por Natasha Lyonne. Nadia muere el día de su cumpleaños y desde esa noche repite su fallecimiento una y otra vez sin saber el motivo. Cada vez que 'revive' aparece en el mismo baño. No es la única persona que se encuentra en un bucle temporal, ya que a otro chico también le pasa y unidos intentarán buscar la respuesta a su inexplicable situación. Esta muñeca es ácida, divertida y su banda sonora es tan genial como su trama.

Unorthodox

Ha sido una de las historias más impactantes del pasado año. Con solo cuatro capítulos, la serie, basada en las memorias de Deborah Feldman, nos conquisto por completo. La trama, protagonizada por una brillante Shira Haas, gira en torno a una chica judía ortodoxa que, cansada de vivir atrapada en un matrimonio que la hace completamente infeliz, abandona Nueva York para viajar hasta Berlín y comenzar de cero.

Breaking Bad

Es una de las mejores series de televisión. Arranca lento, pero es una auténtica bomba que te irá atrapando hasta ese final que a muchos nos dejó un vacío existencial. Vince Gilligan supo cautivarnos con este duro relato sobre un profesor de química enfermo de cáncer que ve en la fabricación de drogas su única salida. Con un reparto sobresaliente, encabezado por Bryan Cranston y Aaron Paul, es un imprescindible para cualquier 'teleadicta' que se precie.

Peaky Blinders

Si amas a 'Los Soprano', adorarás también a Tommy Shelby, el protagonista de esta historia sobre una familia de mafiosos que opera en Birmingham tras la Primera Guerra Mundial. Los guiones, la ambientación, su reparto, todo está tan bien ejecutado que te mantendrá sin aliento durante las cinco temporadas disponibles. Te recomendamos que te pongas porque la sexta está en camino. Dato: si eres fan de Anya Taylor-Joy, podrás verla en la serie.

Anne With an E

Recientemente caímos rendidas ante la genialidad de 'Gambito de dama' y 'Anne With an E' nos trae un relato de otra niña huérfana a la que da vida Amybeth McNulty. Esta adaptación de la obra de Lucy Maud Montgomery 'Anne of Green Gables' resulta divertida y emocionante al mismo tiempo. Su joven protagonista hace de esta ficción una delicia en la que se tocan temas como el feminismo, el maltrato o el racismo.

Modern Family

Ha sido la reina de la comedia durante mucho tiempo y la mejor medicina para combatir cualquier día de bajón. Absolutamente genial, disfrutarás con esta gran familia a su vez dividida en clanes. Imposible quedarse con uno porque todos aportan a la trama que se extendió hasta los 250 capítulos. Con ellos, las risas están aseguradas y eso en los tiempos que estamos viviendo no tiene precio.