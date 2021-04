¡Qué obse!: Juana Viale confesó cuál es su "manía" en casa cuando recibe invitados

La nieta de Mirtha Legrand regresó al aire el pasado fin de semana, a la espera que su abuela se aplique la tan esperada segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. En por esto, que la actriz se animó a confesar un TOC (trastorno obsesivo compulsivo) muy específico que tiene y que no puede controlar desde hace años.

Resulta que Juana parece que no puede con su genio con la limpieza de su cocina, al punto que no importa que sus invitados estén disfrutando de una cena en el living, dado que ella debe trasladarse rápidamente a ordenar todo porque sino la inunda una sensación incómoda que la enloquece.

Todo esto surgió en la charla con sus invitados del domingo, donde Juanita se lanzó a relatar su pequeño “problema”:

“Ahora que lo pienso bien creo que yo también tengo algo que me pasa siempre sin excepción. Yo no quiero decir la palabra 'obsesiva', pero el tema de la limpieza en la cocina es algo que no soporto, no soporto ver todo sucio”.

Así continuó con la descripción de su TOC y agregó que: “Yo hago mucha comida en mi casa y si vienen mis amigos a comer, yo me levanto, cocino y mientras ellos siguen comiendo yo me voy a limpiar”.

Jey Mammon aprovechó la revelación para pegarle un palito y expresó: “Eso es ser obsesiva”. Rápida de reflejos, Juana le espetó: “Callate. Te juro que hasta que no termino de lavar no puedo volver. Es algo que me neurotiza; ahora que lo dije me siento liberada”.

¿Qué opinas de este pequeño TOC de la famosa coautora?