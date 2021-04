¡Imperdonable!: mirá el “descuido” de Darío Barassi en el programa de Juana Viale

El querídos conductor y humorista sanjuanino, Darío Barassi, estuvo en el primer programa de La noche de Mirtha y su participación no pasó desapercibida. En un momento del envío que conduce Juana Viale, el actor, por accidente, dejó al descubierto un secreto del programa. Todo esto se dio en medio de una charla tecnológica, donde los comensales discutieron sobre cómo se llevan con el uso del celular y las diferentes tecnologías.

Juana contó que hace tres meses perdió su celular y no piensa volver a comprarse uno. Incluso agregó que, si en algún momento se decide por un nuevo equipo, será uno de los de antes, con tapita y sin la posibilidad de bajarle aplicaciones. “Estás loca, Juana, no sos humana”, la interrumpió Barassi. “Yo no podría... Sí lo considero una adicción”, agregó el también reconocido actor.

Acto seguido lo interrumpió Diego Leuco: “Vos tenés súper desarrollado eso, laburás en las redes como laburás en la tele”, le dijo, y dio a entender que el teléfono, en su caso, es una herramienta de trabajo. Enseguida el actor manifestó que, más allá de lo laboral, lo tranquiliza tenerlo cerca para estar contacto con su familia ante cualquier eventualidad.

“Me permite estar en varios lugares al mismo tiempo”, dijo y agregó: “Te quema, ahora me siento mal. Angustia, ¡hola!”, y cerró la frase levantando su teléfono a la altura de su cara, para graficar que siempre lo lleva con él a todos lados.

Sucede que la cámara lo tomó justo cuando al levantar su celular su pantalla se encendió. Allí se pudo ver claramente la hora exacta en la que estaban grabando el programa: 13:37. Más allá de que todos sabemos que el programa se graba antes de salir al aire, con este descuido Barassi dejó al descubierto en qué momento se lleva adelante dicha producción.

Fuente: con información de Gente y la Noche de Mirtha Legrand