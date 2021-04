El Tucu López dio su versión de la ruptura con Jimena Barón: ¿qué dijo?

Las relaciones no siempre son para toda la vida y lo mejor es saber adaptarse que los caminos se pueden separar sin dejar peleas insalbables.

El Tucu López y Jimena Barón pusieron punto y final al vínculo que los unía pero no por los motivos que muchos dicen.

Tras las repercusiones, el bailarín había mantenido la prudencia en diálogo con Ciudad: "La verdad es que no vi el vivo, ni leí nada al respecto. Prefiero ver qué dijo y después hablar con conocimiento de causa".

Aunque con el correr de las horas y ante la avalancha de consultas de parte de los periodistas, decidió contarle detalles a su amiga Pía Shaw. Así fue que la panelista de Los Ángeles de la Mañana revelo los motivos de la ruptura: "Terminamos bien. No fluyó. Nada más".

"Hace un tiempo que estamos separados, un mes, ponele. Pero no me pareció tener que salir a dar yo la información porque sabía que lanzaba su tema y eso era muy importante para ella", precisó.

Recordemos las palabras de Barón a la hora de anunciar en pleno vivo su separación: "Las relaciones me duran menos que un pote de Casancrem. Me va como el ort..., calculo que me va a seguir yendo como el ort... Entonces voy hacer más canciones de desilusión, de que germino la semilla en el jardín equivocado. El amor no es mi área", se lamentó.