Luis Ventura habló de las drogas e hizo una confesión: "Metí..."

Luis Ventura se prestó por completo a una entrevista televisiva y dejó titulares más que interesantes sobre su vida privada.

En esta ocasión del otro lado del mostraron, el conductor de 'Secretos Verdaderos' dejó a la luz su intimidad y sorprendió a más de uno.

Ventura fue entrevistado en 'Altavoz'. Le preguntaron si consumía o consumió estupefacientes. El periodista sorprendió con su respuesta. "Yo soy un convencido de que a la droga, y todo aquello que termina dañando al cuerpo, no está bueno fomentarlo. He rehabilitado a mucha gente amiga mía que ha caído en lo que es la esclavitud de la droga", dijo.

"Porque la droga termina esclavizando. Empieza a empujar a una dependencia que después te termina envolviendo y te hace prisionero. Entonces no he tenido una experiencia como para decir que consumí y me pasó tal cosa. En algunas oportunidades metí un par de pitadas a un cigarrillo de marihuana porque la compañía que tenía en ese momento me ofreció", contó.

"Yo tenía miedo de que se enojara porque era muy pendejo y ella era una mujer ya hecha. Yo decía: ‘A ver si le digo que no y se raja’. Y nada. Simplemente fue meterme un par de bocanadas de humo en la boca y no más que eso. Pero la finalidad era otra", comentó. El periodista, además de dar su opinión sobre los estupefacientes, habló sobre la fidelidad.

"Con el tema de la fidelidad tengo mis resquemores. Yo habló de lealtades, me gusta la gente leal. El tema de la fidelidad tiene que pasar por un montón de experiencias y situaciones, muchas veces uno no está de acuerdo, le pasan cosas adentro… Para los ojos externos, nadie puede juzgar o determinar el tema de la fidelidad. Es algo que uno siente adentro", dijo Luis Ventura.