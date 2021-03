Claudia Villafañe rompió el silencio y habló del polémico precio de sus ñoquis: mirá qué dijo

Claudia Villafañe finalmente apareció tras la polémica que se generó con el precio de los ñoquis que empezó a vender tras ganar Masterchef Celebrity.

La mamá de Dalma y Gianinna dio explicaciones del por qué de la tarifa que ha dispuesto para sus pastas.

La ex de Diego Maradona tuvo un corto diálogo con la gente de 'Intrusos' ya que fueron a buscarla tras su salida del Teatro Seminari, luego de participar de una charla con Sergio Goycochea mano a mano en el mes de la mujer, la cual tenía fines benéficos. "¿Y? ¿Cómo estuvo?", le consultó en primera medida Pablo Layus sobre el evento. "¿Qué te dije yo a vos?", lanzó sin filtro la organizadora de eventos.

"Que no ibas a hablar", señaló el periodista. "Que no me vengas a buscar porque no iba a hablar, bueno eso", indicó Claudia. "Ni siquiera de cómo estuvo el evento, ¿nada?", insistió el cronista de 'Intrusos'. "No, nada", expresó Villafañe. "¿Y los ñoquis? ¿Trajiste?", quiso saber Pablo. "¿Acá? No, tenés que comprarlos por ‘Carta Corta'", dijo la ganadora de 'MasterChef Celebrity'.

"No, están muy caros esos ñoquis", manifestó Layus entre risas. "No, dale, ¿vos también con eso? 6 porciones son, dejate de hinchar", respondió sin piedad La Tata. "Y bueno, pero son $3500", agregó el periodista. "Bueno, te hago una porción para vos solo. Llamo y digo que te vendan una porción sola así no tenés que pagar tanto", añadió Claudia en tono irónico mientras iba hacia su auto, con intenciones de no continuar dando más declaraciones.

Quien en las últimas horas también se refirió a este tema, fue la reconocida chef Dolli Irigoyen. ¿Defendió a Claudia? "No importa que sean ñoquis o lo que sea, pero el packaging, el traslado, el delivery, la comisión que te cobra el banco, porque le hacés el depósito… Es decir, cuando empezás a sumar todo, es muy caro. También lo criticaron a Martitegui porque decían que era una locura lo que cobraba, pero estás comiendo una cocina excepcional en tu casa. El costo de envío, el de packaging, más toda la gente que trabaja detrás de eso… Porque Claudia sola no debe haber hecho dos mil porciones de ñoquis. Así que me parece que más que criticar hay que pensar un poquito lo que cuestan las cosas y que nadie te obliga a comprarlo", señaló Dolli. ¿Tiene razón?