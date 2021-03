Quién pudiera: ¿Cuánto paga Martín Redrado por la crianza de Matilda?

En medio del polémico descargo en redes de Luciana Salazar, después de que se conocieran fotos de Martín Redrado con una misteriosa mujer en Miami, se conocieron detalles sobre el pago que Martín Redrado hace mensualmente por la crianza de Matilda. La información fue proporcionada por la periodista Majo Martino, quien se refirió al acuerdo económico que mantienen los ex novios para seguir criando a la niña.

"Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18 son 10 mil dólares por mes”, explicó la panelista en "Hay que ver". Y agregó: ""No tiene que pasar algo entre ellos, esto es más allá de si están juntos o no. La subrogación, que es carísima, la pagó él. Lo que tienen por contrato, y Ana Rosenfeld está de testigo porque lo firman todo delante de ella”.

En la actualidad Salazar y Redrado están distanciados. De hecho en su visita a Polémica en el Bar, Luli destrozó a su ex pareja: "Jugar con los sentimiento de los chicos es siniestro. Yo siempre dije que no es el papá biológico de Matilda. No sé por qué insiste con eso. Él fue participe de que Matilda llegue a mí en este mundo. Lo que quiero decir es que él hizo posible que venga a este mundo porque me ayudó de forma económica. En ese momento me ayudó de esa forma".

"Es una cuestión de sentimientos porque mi hija pregunta por él. Después de dos años y medio de no haber estado juntos el amor se construye de nuevo. Yo no estuve enamorada en ese tiempo. Y se lo dije a él. El amor se va a construyendo. Del amor a la lacra es la misma persona. Aposté a creer en él y me defraudó", agregó en el ciclo de Mariano Iudica.