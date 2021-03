Dio la cara: Rocío Oliva explicó porqué renunció a Polémica en el Bar

Después de su repentina salida de "Polémica en el Bar" y en medio de rumores sobre que Verónica Ojeda sería su reemplazo, Rocío Oliva volvió a la mesa de Mariano Iúdica y dio algunas explicaciones sobre su decisión determinante de irse del programa que la albergó durante tanto tiempo.

Según contó la propia Rocío, quiere continuar con su carrera en los medios de comunicación por lo que ya está inscripta en la carrera de Periodismo Deportivo y comenzará a estudiar en los próximos días lo cual le llevará más tiempo del que tiene disponible.

Además, remarcó que quiere despegarse de la figura del Diez. En el programa del lunes, Oliva ingresó al estudio y se despidió al aire de sus compañeros. Su intención era ser parte del programa hasta el 28 de marzo, pero finalmente se retira antes de tiempo por lo que generó mucha polémica.

"Tenía ganas de entrar, de verlos a todos, de aclararles que en ningún momento me fui mal de este canal ni mucho menos. Al contrario, yo soy una persona súper agradecida”, aseguró la panelista al aire frente al conductor del programa.

De todas formas, dio por sentado que regresará al ciclo, aunque sea como una invitada y dejó la puerta abierta al porvenir: "Quiero seguir creciendo y por eso no lo tomo como una despedida porque ya sé que me van a invitar, voy a venir y quién sabe cómo se dan las cosas".

Su repentina salida molestó a Gustavo Sofovich, productor del programa, quien se descargó:

Al respecto, Oliva retomó las palabras del productor y remarcó:

"De una u otra forma me van a nombrar porque fui parte de la vida de Diego. Yo no reniego de eso, para nada. Depende de cuánto quieras involucrarte o no. Yo quiero hacer mi camino, Diego fue mi ex".