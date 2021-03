Una terrible acusación vincula a Luciana Salazar con brujerías: de qué se trata

Luciana Salazar se ha visto incluida en un escándalo en el que ha llegado a ser vinculada con brujerías o prácticas similares.

La mediática al parecer no lleva del todo bien que su ex Martín Redrado haya sido fotografiado junto a una supuesta nueva pareja.

Vanesa Wassinger exnovia de Tomás Redrado el hijo del economista, estuvo siendo entrevistada por Ángel de Brito en 'Los Ángeles de la Mañana' y allí contó muchísimos detalles de los conflictos de la familia de su ex con la reconocida modelo. "¿Vos recordás los audios que se conocieron en su momento de ‘me congelaste’? Que habría un papelito en la heladera. ¿Eso lo hacía Martín habitualmente?", le consultó Andrea Taboada a la joven en cierto momento de la entrevista.

"Si recuerdo que Tomás me contó. No sé si lo hacían habitualmente. Pero en ese momento fue cierto", expresó Vanesa. "Y respecto a este tema de la brujería que menciona Andrea, amigos de Tomás me están diciendo que cuando Tomás quería salir en la madrugada tenía ocupado el auto porque Luciana iría a hacer magia negra al barrio de San Martín. ¿De esto vos sabés algo?", prosiguió preguntando Cinthia Fernández.

"Bueno si, se hablaba cada tanto de ese tema. Por eso a mí no me sorprendió tanto el audio de la brujería. Brujerías, vasos, limpiezas, cosas así. Tomás me contaba a mí", indicó la exnovia del hijo de Redrado. "No entiendo, ¿Tomás te contaba, Luli nos hace brujerías a mi papá y a mí?", agregó Pía Shaw. "No, a él no. Él ya estaba acostumbrado porque era lo que tenía que vivir", explicó Vanesa.

"¿Y sabés si Martín Redrado hace brujería? Porque nos llegó la versión de que él también hace. Y que la persona con la que él realizaría este tipo de acontecimientos sería mantenida por Martín Redrado", agregó Cinthia Fernández. "No sé. Ya lo de él no sé. Pero lo que me contó Tomás si", cerró diciendo la joven. ¿Contestará la vedette a estos comentarios? ¿Es verdad o mentira?