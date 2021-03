La confesión con picante extra de Lali Expósito: "Tengo muy buen..."

En general, en el mundo del espectáculo, todo suma cuando se quiere generar expectativa por la presentación de una serie, una peli y hasta un libro.

Pero en el caso de Lali Expósito hay que decir que no fue esa su intención, ella siempre va con la franqueza por delante.

Espósito estuvo como invitada en el programa La Resistencia, conducido por David Broncano, quien siempre plantea una conversación relajada y picante. Al llegar al set, a Lali le ofrecieron un té, pero ella pidió “un alcoholcito, una gracia”.

Además de hablar de Sky Rojo (”El trailer se queda corto, no le hace justicia al serión que hicimos”, definió Lali), la actriz se sometió a unas preguntas más atrevidas. “¿Dinero en el banco?”, quiso saber Broncano. Y Espósito dijo: “Siempre la invertí muy bien: le compré la casita a mis papás, me compré mi propia casita. Si tengo que decir una cifra... 20 millones de pesos de mierda, devaluados, que no sirven de nada. Por ahí son dos euros de mierda”, dijo riéndose.

A continuación, el conductor indagó: “¿Relaciones sexuales en el último mes?”. Sin dudarlo, Lali dijo: “Muchas, todos los días”. “¿También en pesos devaluados?”, bromeó el conductor en relación a su respuesta anterior. “En dólar blue, en bitcoin”, la siguió Lali. Y después ahondó: “Tengo muy buen sexo, y seguido, casi todos los días. Bueno, no treinta de treinta, pero sí muchos días. Soy una persona muy sexual, la paso bien. Me la paso follando”, dijo haciendo gala de los españolismos que se le pegaron durante su estadía.

“Es un mundo que lo exploro, ¡y hay tanto tabú, tanta cosa extraña ahí!”, exclamó la actriz. Sus declaraciones son medio año después de separarse oficialmente de Santiago Mocorrea, con quien tuvo una relación durante un lustro. Últimamente, Lali fue vinculada sentimentalmente con David Victori, el productor de la serie que la tiene como una de las protagonistas. También se dijo que estuvo saliendo con su compañero de trabajo Miguel Ángel Silvestre, aunque el affaire fue desmentido.

Lali también se refirió a otro aspecto de su personalidad, cuando el conductor quiso saber si tenía aires y caprichos propios de una diva. “No soy humilde, pero no tengo manías de diva. Que sea educada, no significa que sea humilde”, dijo.

Y contrapuso su forma de ser con la que otras estrellas llevan su carácter: “La gente está acostumbrada a que las personas famosas sean cabrones, mala onda, maltratadores... es casi un cliché, pero de pronto cuando uno es educado, es cercano, la gente dice: ‘Ay, es tan humilde’. Pero yo cuando estoy arriba del escenario me creo mil. Yo creo que soy buena en lo que hago, pero soy educada...”, aseguró.

Después ahondó su sentir, valiéndose de otra expresión muy española que provocó la ovación de la tribuna presente en el programa: “Yo me siento una diosa. Después, a veces, me veo los videos y digo: ‘Uhm, no, mamita, no es por ahí’. Pero en ese momento, cuando estás ahí con todo tu coño, como dicen acá, ahí soy bárbara. Pero después me bajo del escenario y soy una persona”, cerró.