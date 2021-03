El triste relato de Charlotte Caniggia: "Lo extraño"

Charlotte Caniggia sigue dando que hablar y en esta ocasión por una confesión muy particular que se propagó por las redes.

La mediática contó sus sentimientos a través de un video que rápidamente despertó el interés de todos.

Durante la tarde del miércoles, Charlotte sorprendió a todos con una sesión de fotos que realizó en un lugar que, al parecer, no es su departamento. No obstante, la suposición fue confirmada esa misma noche, luego de que la modelo realice un insólito descargo a través de su cuenta de Instagram, denunciando algo imprescindible que le faltaba en su cuarto.

“De corazón fuerte y alma salvaje”: Charlotte Caniggia paralizó las redes con su bikini blanco

En relación a ello, recostada en la cama de su cuarto, Charlotte se sinceró sin filtro: "No tengo Netflix y me quiero pegar un put* tiro". En esa misma línea, rápidamente, la hija de Mariana Nannis explicó el por qué de su molestia: "Perdonen, pero yo amo ver Netflix, amo. Y o sea, ahora que no lo tengo, lo extraño. ¿Entienden? Extraño ver Netflix".

A su vez, en la producción de fotos que compartió Charlotte en sus redes, en la cual se mostró muy sexy vistiendo tan solo una bikini de color blanco, declaró: "Qué podía contarte de ella… es una buena chica de corazón fuerte y alma salvaje". A continuación, a pesar del tremendo cruce que mantuvo la mediática hace unos días con una usuaria, sus seguidores demostraron serle fieles y le escribieron una catarata de halagos.

En ese contexto, los fans de Charlotte manifestaron: "Bella", "Sos una Barbie", "Diosa", "Qué reina", "Hermosa vos y tu pelo", "Sos preciosa, te amo", "Muñeca", "Sos la más linda del mundo", "Es una bomba", "Admiro mucho tu belleza".