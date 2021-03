El fuerte ataque de Verónica Ojeda contra Dalma y Gianinna Maradona: "Que se ..."

La polémica entorno a la figura de Diego Armando Maradona no se detiene, incluso vive a diario nuevos capítulos.

Uno de los últimos tuvo como protagonista a Verónica Ojeda, ex del Pelusa y madre de Diego Fernando, quien en un audio que envió tiempo atrás al médico Leopoldo Luque disparó con todo contra Dalma y Gianinna.

Esto se inició después de que el médico le contara a la novia del abogado Mario Baudry que las hijas de Claudia Villafañe se habían enojado con él por dar a conocer una foto de ellos dos juntos. «Que se vayan a freír churros, yo ahora lo primero que hago cuando llego le meto una foto con Dieguito y Lola…’Bienvenido, papá’…y que se vayan a la mierd… ¿A mí me van a decir algo?»

La terrible denuncia que recibió Verónica Ojeda que perjudica a Dieguito Fernando

«¡Que se vayan a cag…! ¿Qué se piensan? Esa foto era indispensable y era necesaria para que lo vean, para que vean cómo está hoy por hoy Diego. No te tiene que importar, Leo, olvidate. Dejalas, dejalas, dejalas que se mueran con su propio veneno», disparó sin piedad Verónica Ojeda sin guardarse nada. Este no es el primer audio de Verónica Ojeda que se da a conocer en contra de las jóvenes.

«Quería comentártelo. Espero que no, que sea un mal pensamiento mío, pero ojalá que salga todo bien, que no sea nada… nada que le hayan puesto ellas o algo raro que le hayan dado de beber, o no sé. Pero fue muy extraño el cambio rotundo de un día para el otro. De todas maneras, ellas pueden hacer millones de cosas, pero lo importante es que acá estamos todos juntos», se la escuchó decir días atrás.

«Y tratamos de tenerlo bien a Diego, ¿no? Sacando a ellas, la verdad que todos estamos preocupados y tratando de aportar un granito, lo positivo para que esté Diego bien. Yo ayer lo levanté de la cama. No quería levantarse de la cama para nada. Y ahí es cuando hablaba cualquier cosa y a Dieguito le hablaba como si fuera su nieto. Es raro todo. De un día para el otro no puede ser esto, pero bueno, ahora que me decís que le van a hacer análisis, genial. Estoy más tranquila, me pone bien». En otro audio, Verónica Ojeda decía: «No sé cómo se van a manejar porque las hijas están ahí pero en la casa se borran. Los únicos que estamos somos nosotros, los que nos ponemos la camiseta, como dice Diego», arremetió la madre de Dieguito.