Una estrella de la TV argentina esta viviendo de "la plata de mis amigos": mirá quién es

La actriz Inés Estévez habló de cómo atraviesa la profunda crisis económica en la que se sumergió durante la pandemia de coronavirus y reveló que su situación sigue grave.

“¿Nadie le pregunta a Alberto Fernández hasta cuándo podemos no pagar las cuentas sin que nos corten los servicios? ¿Tarjetas? ¿Obras sociales? ¿Créditos personales en bancos? Estoy por caer en la indigencia", escribió Inés Estévez en su cuenta de Twitter en abril de 2020, haciendo referencia a las consecuencias económicas que le trajo la cuarentena y la imposibilidad de trabajar. Y casi un año de aquel descargo, la actriz reveló que mantiene el hogar en el que vive con sus hijas, Vida y Cielo -quienes tienen una discapacidad y necesitan terapias y cuidados específicos-, gracias a la ayuda de sus amigos.

“Mi último trabajo fue en septiembre de 2019. Estoy viviendo de la plata de amigos y de clases, pero eso no alcanza para mantener a mis hijas. Yo mantengo a mis hijas. Y la verdad que sí... Sigo estando en graves problemas”, contó en una entrevista con Chicas Guapas, en América TV. Y precisó: “Debo un montón de plata a amigos que generosamente me ayudaron. Tengo mi casa hipotecada y dos hijas con discapacidad y ayuda por solventar”.

Además, explicó que luego de someterse a dos abortos, no tenía el deseo de ser madre. Sin embargo, a raíz de su matrimonio con Fabián Vena decidieron tener hijos. "Era una propuesta muy concreta de parte del padre de mis hijas, que lo tenía como vocación, como una necesidad de paternidad. Y finalmente no es que no cedí a los deseos del otro, pero siento que mi maternidad tiene más que ver con una vocación de servicio que por el instinto materno, que lo tengo, pero no formaba parte de mi realización personal", relató la flamante protagonista de Redes, el nuevo espectáculo de José María Muscari.

En relación a su último trabajo en televisión, Pequeña Victoria, aseguró que la producción de la novela se portó mal con ella al desvincularla de la segunda temporada de la ficción, que está nominada a los premios Emmy. "La verdad que se portaron mal, hicieron las cosas de una manera torpe", concluyó.