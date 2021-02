Apareció otra presunta hija de Maradona: "estoy esperando para iniciar el examen de ADN"

Los escándalos alrededor de Diego Maradona, aún después de su muerte, no paran. Ahora apareció una supuesta nueva hija no reconocida del 10. En el programa “Buenos Vecinos”, conducido por Pablo Duggan en Radio 10, el periodista entrevistó a Eugenia Laprovíttola, una joven de 25 años que dice ser hija del Pelusa. Además, Laprovíttola dijo que “ya comenzó el juicio de filiación y estoy esperando para iniciar el examen de ADN”.

Criada con padres adoptivos, Laprovittola es amante del fútbol y juega en Independiente, “nací con una pelota de fútbol, no me interesaban los otros juguetes”, dijo en el programa de Duggan. También contó cuando conoció a su supuesto padre biológico. “Mi primer encuentro con él fue en Estancia Chica. Yo lo seguí porque soy hincha del Lobo. Le dije a mi viejo: ‘Chau, me voy a ver al Diego’”, recordó la futbolista.

Durante la edición del programa que conduce José María Listorti, Laprovíttola reflexionó: “Si el resultado (del ADN) llega a ser positivo no va a cambiar nada porque me criaron, me dieron amor, educación, una familia. Si da negativo hablaré con mi mamá biológica y me dará las explicaciones. Con 25 años nadie está preparado para enterarse de un día para el otro que podés ser la hija de Maradona, pero sé que mi familia me va acompañar”.