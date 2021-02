Agotada, Dalma Maradona realizó un dramático pedido de ayuda

La tensión entre las hijas de Diego Maradona y Luis Ventura no cede, más bien todo lo contrario. Esta vez, Dalma Maradona se mostró cansada y furiosa por los dichos del periodista sobre ellas, quien las acusa de no haber cuidado a su padre como correspondía.

“Nadie tomaba una responsabilidad de cuidado realmente efectivo", señaló Ventura y buscó defender al médico Leopoldo Luque diciendo que "Luque hizo lo que pudo con alguien del que no se quería hacer responsable nadie". En diálogo con Mitre Live, el periodista apuntó contra Dalma y Gianinna Maradona, sin mencionarlas explícitamente: "Acá las responsabilidades hay que buscarlas en el apellido Maradona. Los familiares directos van a decir que soy la peor basura del mundo. Pero la verdad la decía Diego, no yo”.

"Antes de dar opinión con respecto al periodismo, tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre y cuántas veces lo vieron en los últimos días que fueron los días decisivos de su vida”, sostuvo Ventura.

Una vez que Dalma se enteró de los dichos del periodista, saltó furiosa a responderle a través de sus redes sociales. Desesperada, la hija del Diez hizo un pedido de ayuda para frenar a Ventura: “Esto no es periodismo, es un hostigamiento diario! Que es lo que tengo que hacer para que esto pare? Alguien me puede ayudar???".

En otra historia, Dalma aclaró que ella no ve sus programas pero que siempre mira las noticias, por lo que no sabe cómo manejar la situación de violencia que se vive hace rato entre ellas y el periodista: “De más está decir que no veo sus programas pero me llegan las noticias todos los días. Entiendo que para algunos lo mejor es ignorarlo pero también me pregunto por qué debería dejar que diga BARBARIDADES y MENTIRAS”.

Hace varios días, Dalma viene desmintiendo los dichos de Luis Ventura en la televisión y afirma que el periodista "todos los días las ataca sin fundamentos" ni pruebas. "Ya lo desmentí 100 veces y esto sigue! No es periodismo sino un ataque gratuito que no voy a soportar!", expresó furiosa la hija mayor de Diego Maradona a través de su Twitter.

Cuando va a terminas el ataque DIARIO de @LuisVenturaSoy SIN NINGUN TIPO DE PRUEBAS! Quien avala las barbaridades que dice ! @AmericaTV se hace cargo??? O QUIEN??? Ya lo desmentí 100 veces y esto sigue! No es periodismo sino un ataque gratuito que no voy a soportar! — Dalma Maradona (@dalmaradona) February 8, 2021