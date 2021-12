Flavio Mendoza confesó que está de novio con un militar: "Me hizo dar ganas de volver a ser padre"

Este sábado, Flavio Mendoza pasó por Cenando con Mirtha Legrand, el programa que conduce su nieta Juana, y, entre otras cosas, habló de su nuevo amor: un militar con el que no descarta tener un hijo.

“Hace mucho que estoy en pareja, pero nadie lo sabía. Es desde casi un año. Nos conocimos por las redes sociales. Me hablaba por el pelo del nene en TikTok. Me decía ‘¿el pelo del nene es de verdad?’. ¿No sabe que soy rubio natural?”, bromeó, para después contar que lo impactó verlo en la red social.

Por otro lado, el productor contó que cuando se conocieron su novio estaba en el ejército y "se armó una batahola. Sigue habiendo mucho prejuicio"

“Lo invité al teatro y él no sabía quién era yo. Pensaba que era de otro planeta. Juro que no sabía quién era yo, por mi madre que no está más”, contó el productor.

“Él me hace dar ganas de volver a ser padre. Me volvió a dar fuerza”, finalizó.