Los mejores memes que dejó la última eliminación de MasterChef Celebrity

Ya es de público conocimiento que este domingo, fue Juariu quien se convirtió en la séptima concursante en quedar afuera de MasterChef Celebrity. La influencer sorprendió, pero de mala manera con un plato que no estaba a la altura y frente a las cámaras de Telefe, los participantes debían lucirse con la preparación de sus mejores ravioles, pero a la tucumana no le alcanzó.

La lucha de este finde para quedarse con el delantal fueron Tomás Fonzi, Catherine Fulop, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia, Paula Paretto y la influencer, quien no pudo conseguir emocionar al jurado con su plato. Aunque su verdadera sorpresa fue presentarse a la competencia disfrazada de Charlotte Caniggia, con una peluca y gafas, la sensación de la noche.

"Juariu, estoy muy decepcionado, no pegaste ni una. Masa gorda, todo blanco, salsa de pote, sin relleno los fritos, calabaza inexistente, poco sabor, setenta minutos...", le expresó Donato de Santis al dar la devolución a la nueva eliminada. "No me parece la forma de hacer un relleno de calabaza. Lo procesaste todo con el mixer, capaz que hay que dejarle un poco más de textura, de sabor, de todo, porque yo no siento sabor a nada cuando los cómo", agregó Germán Martitegui.

En su último discurso de despedida Juariu, señaló: "Mi meta era no irme primera, cuando me llamaron no lo podía creer. Quería tanto estar acá que me duele irme, por eso me pongo así...parezco una estúpida. Estoy angustiada, pero muy contenta de haberlos conocido, era fan cuando los veía de mi casa".

Ahora si, lo más divertido de las eliminaciones del programa más visto de la tv nacional sin lugar a dudas son los memes de Twitter posterior a las diferentes galas de despedida de algún participante y el emocionante y a la vez triste programa de este domingo dejó mucho por decir. Mirá la selección de los mejores que tenemos para vos: