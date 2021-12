El verdadero motivo detrás del nombre de L-Gante que emocionó a todos

No hay dudas, Elián Valenzuela, conocido como L-Gante es la revelación musical y de internet del año. Autor de la “cumbia 420”, sus éxitos suenan en cada celebración y se posicionan entre los más escuchados de todas las plataformas digitales en nuestro país y en toda Latinoamérica.

Pese a que todos conocen su cumbia, pocos saben la historia detrás del apodo con el que lo conocen todos y el mismo se encargó de destapar el mito detrás de su icónico apodo.

Elian Ángel Valenzuela es su nombre real, pero cuando comenzó su carrera en el mundo musical decidió que tenía que tener un “nombre artístico” y el resultado marcó las tendencias en su ritmo como nunca imaginó.

“Yo, desde muy chico me levantaba y ni bien me despertaba, abría un ojo y tenía la computadora a dos pasos de la cama. Yo hacía así: pantuflas y como estaba, a grabar”, comenzó a contar su historia el reconocido artista.

“De la forma de estar tan mal vestido, mi mamá pasaba o me traía el desayuno, porque yo no salía de la pieza, ni bien me levantaba ya a hacer música. 'Qué elegante' me decía, y yo con una facha”.

En su búsqueda del nombre perfecto para firmar sus éxitos, el joven muchacho papá de Jamaica se acordó de lo que le decía su mamá y así quedó. Una especie de homenaje a la mujer que siempre lo acompaña. Además, L-Gante sumó de paso cañaso que el “Keloké” salió del barrio de donde viene, del cual es un vecino querido y muy orgulloso.

Luego de un cierre de año como jurado de “La Academia”, L-Gante reveló que tiene una dura historia familiar: "Vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero nunca dije: voy a dejar de hacer esto. Mi mamá trabajó toda la vida y yo estuve solo en casa o vagando en la calle”, contó.

“Todo me llevó a no decepcionar a mi mamá, no tuve a nadie poniéndome los puntos, pero solo me di cuenta de eso”, dijo el artista de 21 años que se mostró muy consciente y agradecido de la vida que lleva y de los éxitos logrados.