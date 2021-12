Qué les dijo Mica Viciconte a las hijas de Cubero por la llegada de Luca

En medio de la felicidad que vive junto a Fabián Cubero, con quien espera a su primer hijo, Luca, Mica Viciconte contó que tuvo una charla íntima con Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann.

“Cuando se lo contamos a las nenas al principio no entendían, pero están re contentas. Me tocan la panza, tratan de escuchar, es un momento súper lindo. Y sentirte como acompañada con ellas es muy lindo”, comenzó diciendo la futura mamá en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“A veces, los niños sienten como que llega alguien para dejarlos de lado. El bebé va a traer unión, va a querer el amor de las hermanas y ellas entendieron que viene a acompañar y a unir y que no va a dejar a nadie de lado”.

“Esto (de tener un hijo) estaba hablado con Fabián desde el día uno que lo conocí. Cuando se enteró, se puso a llorar desconsolado y pensé que se había arrepentido. Pero le gustó mucho que sea un nene”, continuó Viciconte.

Por último, indagada por sus deseos de dar el “sí” con su pareja, la entrevistada cerró, sincera: “No me caso, no es algo que proyecté, ni proyecto, no me vuelve loca el casamiento. Incluso, creo que terminé de entender que el casamiento no es para mí, no me siento cómoda en ese lugar. En ese sentido soy más relajada”.