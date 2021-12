¿Mica Viciconte tiene problemas con su embarazo? Mirá que confesó

Mica Viciconte rompió el silencio tras la confirmación de su embarazo y relató con lujo de detalles cómo atraviesa este especial momento de su vida. En su descargo, la pareja de Fabián Cubero hizo alusión a los motivos por los que está muy movilizada.

"Me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tener que hacer un tratamiento. Eso me estresó", comenzó su descargo la ex participante de Combate. Y siguió: "Ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba".

Viciconte continuó su descargo, en diálogo con Caras, y dio más datos sobre los aspectos negativos de su embarazo: "Yo quería que fuera nena, más allá de que uno siempre desea que el bebé sea sano y esté todo bien. Pero Fabi quería un nene. Cuando él escuchó que es varón, juro, nunca lo vi así. Llorando a más no poder. ´Vamos, no lo puedo creer, es un nene´, me dijo. Esa noche salimos a cenar para celebrar. Así que bueno, ganó él".

"Es tremendo. Soy una persona bastante fuerte o lo era, porque ya no sé ni quién soy. Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces, no sé ni por qué lloro. Espero que cuando pase esto vuelva mi personalidad", cerró al respecto la celebridad.