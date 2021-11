Y eso que recién empezaban: ¿El Tucu López le mandó una foto muy personal a una seguidora?

Otro Wandagate parece que se aproxima. Según cuentan desde el mundo del espectáculo algo similar a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara pasó, pero esta vez los protagonistas son el Tucu López, reciente novio de Sabrina Rojas, con una seguidora de Instagram.

De acuerdo a lo que contó la periodista Estefanía Berardi en Mañanísimas, todo comenzó cuando la mujer le miraba las historias del IG al actor, y él lo noto. Y como le gustó las fotos de la joven en cuestión, no dudó en avanzar. Lo que no trascendió aún es cuando ocurrió esta situación, o si Sabrina está al tanto.

"Sos muy linda. Miras mucho mis historias, pero no me seguís. Qué mal", fueron las palabras del artista, según la versión de Berardi. "Ella le responde 'estaba indecisa si ir o no a ver la obra, por eso miraba tus historias'. Le pone 'debés estar acostumbrado a que todas te sigan'. Y el Tucu le contesta 'me llamaste mucho la atención. No te creas que es tan así', y le mandó una foto muy picante", agregó.

Estefanía, por último, aclaró que está chequeando que la cuenta es del Tucu: "Es la cuenta de él. Le pedí que grabe un video de la cuenta del Tucu para confirmarlo".

(Fuente: Ratingero)