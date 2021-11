¡Y hubo canje!: los rastros de la China Suárez para que descubrieran su encuentro con Mauro Icardi

Medios del espectáculo confirmaron un encuentro de la China Suárez junto a Mauro Icardi mientras Wanda estaba con su hermana y con el correr de los días trascendió que la actriz dejó rastros a propósito de esa noche de pasión para que la empresaria tuviese conocimiento del encuentro. Así lo aseguró la "angelita" Yanina Latorre.

En "Los Ángeles de la Mañana" cuando dijo: "La China dejó rastros y ya los vieron. Eso es lastimar a la otra, digas lo que digas. Es lastimar a alguien que no lo merece".

Sobre quién fue la persona que pagó el hotel, la panelista de LAM puso en duda de que Icardi lo haya hecho con su tarjeta ya que se la maneja Wanda. "O puede pagar en efectivo", sugirió. "Igual hay que garparlo. No creo que el club le puedas decir que viene una mina y la dejen entrar. No es fácil. Eso molesta", explicó. Acerca de quien sacó los pasajes de avión, habría sido la mismísima Suárez: "Los quiso sacar ella de canje. Igual no son caros".

La foto que la China subió y luego eliminó, que sería en la habitación del hotel donde se encontró con Icardi.

"Wanda reaccionó ese domingo porque se ve que vio algo más. Ella sabe todo desde mayo. El mail vino después. Cuando vos viste, que hay un rumor y alguien te avisa, a vos te niegan todo, hasta que empiezan a aparecer las pruebas. Una vez que ella se arregla con Mauro, que yo le dije desde el primer día que se estaba apurando para arreglarse, a alguien no le tiene que haber gustado el arreglo. No tiene por qué ser la China. El amigo por ahí dice ‘a esta le arruino la vida’ y le mandaron por mail más cosas, de las que ella desconfiaba, y en esos mails le terminó de cerrar todo. Ahí Wanda lo acorraló e Icardi confesó", concluyó.

(Fuente Diario Show)