Brasil está de luto por la trágica muerte de Marília Mendonça

La cantante brasileña Marília Mendonça, la más exitosa del género "sertanejo romántico" y feminista de Brasil, perdió la vida este viernes al caer el avión en el que viajaba. El accidente sucedió en una zona descampada de Piedade de Caratinga, estado de Minas Gerais, adonde se dirigía para ofrecer un concierto.

En la tragedia murieron también el piloto, el copiloto y el productor y tío de la famosa cantante. El avión siniestrado, un Beech Aircraf, pertenecía a una empresa de taxi aéreo.





Mendonça era la "reina del sertanejo" pero le había imprimido una nueva identidad al ritmo musical más escuchado de Brasil, que dejó las raíces folclóricas y se transformó en el "country" de la burguesía surgida en el interior de los estados con fuerte presencia de los agronegocios.

La cantante, quien más facturaba en Brasil según la radio CBN, le agregó toques de bolero a sus composiciones, que incorporaron por primera vez discursos feministas considerados revolucionarios en un género dominado por las pick ups de los "agroboys".

Su último trabajo, Patroas 35%, hecho con la dupla Maiara y Marisa le había valido la candidatura al Grammy Latino de este año.

Mendonça había nacido en 1995 en Cristianópolis, en el estado central de Goiás, gran semillero de cantantes sertanejos, entre ellos los aclamados Zezé De Camargo & Luciano, cuya vida se retrata en la película Dos hijos de Francisco.

La muerte de la artista ha conmocionado a Brasil. Caetano Veloso dedicó un hilo de Twitter para contar que "me sentí aliviado cuando leí, hace aproximadamente una hora, la noticia de que estaba bien a pesar de estar en un avión que se había estrellado"; y que "ahora me entero de que en realidad murió en el accidente. Estoy llorando, no lo puedo creer".

Agora fiquei sabendo que, na verdade, ela morreu no acidente. Estou chorando. Acho que nem posso acreditar. — Caetano Veloso (@caetanoveloso) November 5, 2021

Otra figura de la música brasileña que se condolió por al trágica muerte de Mendonça fue Gilberto Gil, que se encuentra de gira en Portugal. "Lamento profundamente esta triste noticia momentos antes de subir al escenario. Hoy el espectáculo en Braga, Portugal, estará dedicado a ti", escribió en Twitter.

"Lamento profundamente esta triste notícia momentos antes de entrar no palco. Hoje o show em Braga, em Portugal, será dedicado a você, @MariliaMReal." uD83DuDDA4

.

.#GilbertoGil #Luto

uD83DuDCF7: Divulgação pic.twitter.com/TUWz3uFJfL — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 5, 2021

Neymar, el futbolista del París Saint-Germain, por su parte, escribió "Me niego a creerlo, me niego".