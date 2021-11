"Que se vaya a cag...": mirá quién le dedicó duras palabras a Benjamín Vicuña por su nuevo amor

La China Suárez vuelve a estar en la polémica tras dedicarle duros mensajes nada más y nada menos que a su ex pareja, Benjamín Vicuña, con quien tiene dos hijos en común: Magnolia y Amancio. El tema nace de su nueva pareja: Romina Pigretti.

Hace unos días la revista Paparazzi había anunciado que el chileno conoció a la empresaria y ex socia de Micaela Tinelli. Y que estaría "maravillado y embobado" con ella. El mismo medio de comunicación se comunicó con la actriz argentina para saber qué opinaba sobre el nuevo romance de su ex pareja y contestó que "es un hombre libre que puede hacer lo que quiere”.

Peeeeero no queda ahí. De acuerdo a la publicación, la ex intérprete de "Casi Ángeles" habría cambiando totalmente el tono en el ámbito privado y opinó muy ácida sobre su ex y su nueva novia: “Que se vaya a caga... así no me jode más a mí”. Todo mal.

(Fuente: Diario Show)