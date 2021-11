Éramos pocos y...: ¿la nueva novia de Benjamín Vicuña, una conocida de Pampita?

Si bien habían pocas posibilidades de que la China Suárez y Vicuña se reconciliaran, lo que pasó con Wanda Nara y Mauro Icardi echó por tierra todo rastro de buena onda que existía entre ambos. Pese a que la actriz ya hizo borrón y cuenta nueva, y hasta ya está nuevamente en pareja con el empresario español Armando Mensa Navareño, el chileno aún no encontraba una mujer que lo acompañara hasta ahora.

De acuerdo a lo que informa la revista "Paparazzi", su nueva pareja se llama Romina Pigretti. Ella es una empresaria, que supo ser socia de Micaela Tinelli en la marca de ropa "Ginebra" y estuvo casada con Federico Lorré, uno de los dueños de la cadena de restaurantes italianos "La Parolaccia".

Aunque se habló de sus fuertes vínculos de amistad con la familia Tinelli o con la ex primera dama, Juliana Awana, pocos hablaron de su cercanía con Pampita, ex pareja de Vicuña y mamá de sus hijos Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán. Es que la empresaria y la jurado de "ShowMatch: La Academia" se siguen mútuamente con sus cuentas de Instagram y casualmente comparten "me gustas" en sus posteos.

