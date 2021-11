¡Che, solo es una panza!: la furiosa reacción de Paula Chaves por el rumor de embarazo

Sin dudas, Paula Chaves vive un gran momento de trabajo, disfrutando de su viaje en México por el rodaje de un proyecto que aún no comunicó. En ese marco, la conductora fue blanco de durísimo comentarios por una foto en donde se observa una pequeña panza, o "pancita de embarazada".

En la imagen se la observa de pie, con un brazo sobre su cuerpo y el otro estirado. Fue allí que los usuarios no se detuvieron en la foto en general si no en la "panza" y se lo hicieron saber con insólitos mensajes. Pero Paula no se quedó callada e hizo un descargo contundente por medio de sus historias de Instagram para desmentir su embarazo y criticó a quienes creen que una mujer solo puede y debe tener una "panza chata".

"NO ESTOY EMBARAZADA. ¿Posta? Si una panza que no es chata solo puede ser de embarazo... estamos mal. Relajen. Dejen de exigir y querer ver perfección en las redes", dijo contundente.

