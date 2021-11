Ya no prende, ni apaga: echaron a Lapegüe de Canal 13 por transfóbico

Sergio Lapegüe afronta una situación sumamente difícil. El conductor de TN y El Trece recibió una pésima noticia en las últimas horas: fue despedido por las autoridades de Grupo Clarín. Como consecuencia, se generaron un montón de especulaciones sobre lo que pasó, aunque el periodista Gustavo Méndez puso un poco de claridad sobre el escándalo.

Durante el programa "Implacables", emitido por El Nueve, Susana Roccasalvo se refirió al futuro de Lapegüe. "Está a la mañana, a la tarde, a la noche. Está en la TV, en la radio... ¡en todos lados! Pero el cuerpo y después de un Covid-19, no sé si te lo permite...". Luego de que transmitieran una entrevista en la que el presentador reconoció que tiene pensado dejar de trabajar tanto para que la salud no le pase factura, el panelista Méndez interrumpió para aportar un dato clave.

"Una información que me están pasando compañeros de Lapegüe es que no va a continuar en El Trece. Es una decisión de la gerencia del canal. No es por una decisión de Lapegüe sino por el canal", señaló el columnista del programa de chimentos. Asimismo, aclaró que el conductor no estará más en el ciclo del mediodía.

Para colmo, y como si fuera poco, Lapegüe estuvo en el foco de la polémica hace poco más de una semana, cuando intentó hacerse el gracioso con un comentario misógino y violento contra las mujeres trans.

Todo el escándalo se originó cuando el periodista deportivo Sergio Charito informó que un jugador del París Saint-Germain fue atacado y robado por un travesti en París. Ante las palabras de su compañero, Lapegüe no pudo aguantar la risa y comentó: "Ja, sos tremendo, sos tremendo... Bueno, escuchame... no digo más nada... ¿estaba armado el tipo?".

El comentario tuvo una gran repercusión negativa en redes sociales:

Sergio Horacio Lapegüe haciendo chistes que fueron graciosos hace 30 años atrás. Muy del canal volver, "venía armado el tipo" ridículo, transfobico. pic.twitter.com/kHjwPXdQw5 — Carlos Albert (@chuavecito92) October 27, 2021

Sergio Lapegüe se burló de una mujer trans en vivo en TN, mientras presentaba una noticia. Lo vieron? Porque tuvo poca difusión. Mi más sincero y honesto repudio para con un tipo tan pero tan pelotudo. — Die Sampayo (@DieSampayo) October 27, 2021

Lo que dijo Lapegüe era "esperable" que pase 20 o incluso 10 años atrás. Hoy no. Viene bien la condena a la conducta de una persona que comunica en los medios. — Pablo (@pablotwhsg) October 28, 2021

El accionar del presentador cayó muy mal entre las autoridades y, como consecuencia, ofreció disculpas para tratar de calmar las aguas: “Dije un chiste malo. Soy un tipo de familia, tengo mis amigos y estoy aprendiendo a vivir en esta nueva sociedad y aprendiendo a deconstruirme. Por eso pido disculpas si he ofendido a cualquier persona. Pido disculpas y perdón, me arrepiento de haberlo dicho”.

La fulminante crítica de Sergio Lapegüe sobre su futuro con El Trece

En diálogo con Primicias Ya, Sergio Lapegüe se refirió a su futuro laboral: "La radio mía que es La 100 es pura buena onda, por eso vamos primeros, somos el programa más escuchado de radio en FM por las tardes". Y en cuanto a su inesperada noticia, el conductor reveló: “Sí bajaría el nivel de trabajo, ya te lo anticipo, el año que viene voy a trabajar menos, yo ya sé lo que voy a dejar pero no te lo puedo decir a vos todavía”.

“No puedo contarte absolutamente nada. Es una decisión que la estoy tomando en este momento con mi familia, la familia ya lo sabe, las autoridades se van a enterar el mes que viene. Es muy fuerte todo. Los mensajes te llegan a la cabeza”, siguió Lapegüe. Y concluyó: “No sabés lo que es en Iguazú... Tempraneros en un programa que se ve mucho pero también es cierto que me cuesta mucho despertarme tan temprano. Estoy pensando, tranquilos”.