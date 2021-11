Todo un poeta: Mauro Icardi le dedicó un tierno posteo a Wanda Nara tras la reconciliación

“De manual”, dirían algunos. Lo cierto es que, luego de que Wanda Nara descubriera su affaire con Eugenia La China Suárez, Mauro Icardi cayó en todos los clichés típicos de los infieles. Primero, negó todo. Después, abandonó sus entrenamientos en el Paris Saint-Germain para correr detrás de ella y asegurarle que su carrera ya no le importaba si no estaba a su lado. Enseguida, le mostró al mundo lo mucho que se amaban, aún cuando ella no lo había perdonado. Y, ahora, le concedió un viaje a Dubai durante el cual aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras cual si fuera un poeta.

“Vivamos momentos únicos, de esos que no vuelven, de esos que son instantes, de esos que nos llenan por un ratito, de esos que son por un segundo pero que son para siempre”, escribió el futbolista junto a un corazón y una foto en la que ambos posan en la playa a metros del mítico edificio del hotel Burj Al Arab.

El posteo se llenó de likes, incluido el de Kennys Palacios, estilista y confidente de Wanda. Y, entre los comentarios que sólo dejó habilitados para las cuentas que él mismo sigue, se destacó el mensaje del polista Mariano Uranga, que lo comparó con el poeta chileno Pablo Neruda, y el corazón que le puso su suegra, Nora Colosimo, a modo de aprobación. Pero la empresaria sigue sin acusar recibo de las publicaciones del padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella. Por caso, un par de horas antes, Nara había posteado una foto suya en la playa, de espaldas, con una leyenda que decía: “Hermoso día”. Sin embargo, en ningún momento mencionó ni arrobó a quien, hasta ahora, sigue siendo su marido en los papeles.

