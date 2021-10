Amor confirmado: Flor Vigna y Luciano Castro se lucieron en su primera foto juntos

No hay más que aclarar, Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron su romance. Un amor inesperado, un amor de gimnasio, una sorpresa de medios que nadie esperaba. Una salida juntos que delató un amor de más de dos meses de data.

Ángel de Brito expresó: “Este video es del gimnasio, él tiene la misma musculosa rosa que tiene en la foto que vimos en el día de ayer. @milaqueenok es una compañera del gimnasio que justo se los encontró y le pareció medio sospechoso. Por algo los grabó yéndose juntos porque es raro, no daba ni por asomo este romance”.

Por su parte la periodista Maite Peñoñori dio más detalles de la nueva pareja y n ose guardó ningún dato extra en el tintero: “Cuando me llegó a mí la información esta semana era porque estaban on fire y súper acaramelados en el gimnasio, beso va y beso viene y no se ocultaban, estaban juntos delante de todos, súper blanqueado. Él en su camioneta siempre la lleva y la trae”.

Tal es la emoción por saber de ellos que se supo con todo. La pareja ya viene desde hace un tiempo, pero lo mantuvieron oculto de la prensa y más teniendo en cuenta que la ex, Sabrina Rojas, al poco tiempo de decidir separarse se mostró muy contenta en público con el Tucu López.

Para finalizar y luego de conocerse los videos en dónde aparecen Flor y Luciano muy acaramelados, la bailarina se ocupó de responder a la prensa a través de un mensaje, en dónde dejaba en claro que estaban en una relación y muy bien: "Lo quiero mucho y me hace muy bien”, declaró Flor.