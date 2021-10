No la perdona: el burlesco posteo de Wanda, ¿dedicado a la China Suárez?

El escándalo del Wandagate no para y esta vez, la empresaria se burló de su contrincante, la China Suárez, con un burlesco posteo en la cuenta de Instagram de su marca de cosméticos.

En la publicación en cuestión se puede ver una mujer con una remera con una picante frase, que la mismísima Wanda Nara replicó en sus propias redes sociales.

“Inexperta como la China, virgen como Wanda”, decía la descripción de la remera compartida en stories.



Cabe recordar que este jueves, la China Suárez regresó a la Argentina, luego de permanecer varios meses en el exterior, más precisamente en Madrid, por temas laborales. Sin embargo, la ex Casi Ángeles no fue noticia por eso, si no que durante su estadía en España fue protagonista de un verdadero escándalo, en donde la señalaron como la tercera en discordia en la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Ahora, recién llegadita al país, la actriz volvió a patear el tablero con una misteriosa publicación en sus historias de Instagram, qué rápidamente dio que hablar y despertó todo tipo de especulaciones.

Se trata de una publicación que hizo Britney Spears y que ella replicó en sus redes sociales. La misma decía “Fuck normal, I want magic”, es decir “A la mierda la normalidad, quiero magia”.