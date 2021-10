El Wandagate no para: revelaron mensajes de La China y Wanda, 'comiéndole el cuero' a Pampita

Una vez más, Yanina Latorre, la filosa panelista de Los Ángeles de La Mañana, reveló polémicos mensajes en torno al escándalo del momento: la pelea entre Mauro Icardi y Wanda Nara que señala como la tercera en discordia a La China Suárez.

“Son mensajes pelotudos, ya leí todo. Me lastimó. El culpable es él, yo estoy enojada con él. Pero mi dolor con la China es que nos conocíamos. Y me vuelve a reenviar chats, que son muy cínicos. Muchas fotitos. Son de a partir del 2018. Hay audios, que no me los mandó. Acá hay uno que compromete a Pampita”, disparó la pareja de Latorre.