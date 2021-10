Harta: el mensaje de un seguidor que hizo explotar a Marta Fort en las redes

Ricardo Fort es sin dudas un ídolo popular de la jerga nacional y a pesar de haber fallecido hace 10 años, su recuerdo está más vigente que nunca tras el próximo lanzamiento del documental bio pic de su paso por este plano. Marta Fort, en el medio de la escena escandalosa, será una de las productoras fundamentales de este trabajo audiovisual en honor a su padre.

Cuando falleció, sus fans trasladaron su amor a sus hijos, Marta y Felipe. Esto dejo sus pros y contra para los jóvenes que viven inmersos en el mundo de la red contestando a sus seguidores y proponiendo locuras a sus seguidores y a los de su papá.

En particular, la más activa en Instagram de los dos es Martita, la joven de 17 años, quien cuenta con más de medio millón de seguidores con quienes tiene una estrecha relación virtual. Sin embargo, tal cual sufría su papá, también hay gente a la que no le cae bien y no tiene problemas en decírselo.

La joven se dedicó a despejar las inquietudes de los usuarios con un ping pong de preguntas y uno de los fans fue muy duro con ella:"Me aburro, hagan preguntas", redactó. Así fue como alguien le consultó: "¿Algo que tengas ganas de hacer pero no te animes?". Ella respondió: "A ser cantante".

Más de una vez le consultaron "si tenía pensado operarse la voz" y ella, harta de la insistente pregunta, contestó: "Déjenme vivir".

El mensaje y la furia de la jovencita

Esto deja en claro que no existe un apoyo directo a su incipiente carrera como cantante y aunque en varias oportunidades ella fu noticia por contestar de mala manera, en esta oportunidad demostró que no tiene pelos en la lengua, igualita a papá.