Los sanjuaninos tomaron partido en el WandaGate: mirá a quién bancaron

El escándalo para no tener final. Minuto a minuto, la polémica por la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez suma nuevos capítulos. Este miércoles, tras idas y vueltas en las redes sociales, la ex Casi Ángeles señalada como la tercera en discordia rompió el silencio con una dura carta publicada en sus historias de Instagram.

"He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados", publicó la actriz duramente.

La respuesta de Wanda no se hizo esperar: a los pocos minutos le respondió con un collage de fotos de ella y el jugador del PSG publicadas en los últimos tres meses, respondiendo a las declaraciones de la China. "De mi familia me encargo yo, de las pu... la vida misma", publicó la empresaria.

Ante esta situación, llamada mediáticamente WandaGate, Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores de qué lado están, y las respuestas fueron las siguientes.

Del total de los participantes, el 53% bancó a la China Suárez, la actriz que está recién separada de Benjamín Vicuña y que se encuentra grabando una película en Madrid junto al actor que interpreta a "El Profesor" en La Casa de Papel.

En segundo lugar, con el 26% de los votos, los sanjuaninos respaldaron a Wanda y, muy por debajo, con el 11%, el apoyo fue para Mauro Icardi, el futbolista del París que, tras la reconciliación con la madre de sus hijos decidió eliminar a todas las personas que seguía en Instagram excepto a una: a Wanda Nara.