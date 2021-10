Éramos pocos y la Alfano opinó del escándalo de Wanda: "Nadie le roba el marido a nadie"

Se pudrió todo. Eso ya se sabe. Ahora, el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sigue volteando muñecos y no queda nadie afuera. La que se metió ahora en la polémica fue la exvedette, Graciela Alfano.

Nadie le roba el marido a nadie.

"Por qué una persona que repudia la conducta de alguien que se acerca a una persona casada, se casó con uno que hizo exactamente lo mismo (Icardi)", dijo muy filosa la Alfano.

Así, la diva argentina se metió de lleno en el escándalo que tiene a la China Suárez en la mira como la "roba maridos" y criticó a Wanda Nara por haber llamado "putita" a la actriz.

Yo entiendo su moral, pero la mía es otra. Ningún matrimonio lo destruye nadie, los matrimonios los destruyen o construyen los cónyuges.

El posteo de Wanda que destrozó a la China Suárez.

Para sumar aún más leña al fuego, la Alfano le recordó a Wanda Nara el escándalo que se armó cuando ella dejó a Maxi López por Mauro Icardi. "¿Es verdad que el señor Mauro Icardi se acercó a una señora casada que en ese momento era Wanda López?", dijo muy irónica la rubia.

Qué todavía una mujer llame putita a otra en esta época habla más de ella que de vos. El responsable del engaño es él.

uD83DuDD25 Graciela Alfano (@iconoalfano) se mete de lleno en el Wandagate uD83DuDC47



uD83DuDCAC "Ninguna mujer le roba el marido a nadie".



uD83DuDCAC "No entiendo la actitud de Wanda Nara".



Cc #ALaTarde @Karinamazzocco @JotaxTV pic.twitter.com/cpXsQMZ05z — América TV (@AmericaTV) October 21, 2021

Así, Alfano sentó postura con respecto al culebrón pero aclaró: "No tengo nada personal, quiero entender la cabeza de Wanda. Yo básicamente no banco ni a Wanda, ni a la China. No entiendo cuál es el pensamiento que hace que en un caso está bueno y en el otro no. Lo que sí estoy repudiando es que una mujer llame a otra putita".