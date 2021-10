Cristina Pérez dio detalles sobre su romance con el diputado Luis Preti: ¿Qué pasó con Barili?

Cristina Pérez y el diputado mendocino Luis Petri están a pleno viviendo un nuevo romance y decidieron no ocultar su felicidad. La conductora de Telefé Noticias comentó que se están conociendo y dio algunos detalles del inicio de la relación.

La periodista y el legislador se conocieron en una entrevista periodística, y luego fueron profundizando su relación hablando de vinos y de fotografía, intereses que ambos comparten. En la mañana de este jueves, había algunas imágenes de la pareja muy acaramelados en el barrio porteño de Palermo que inmediatamente recorrieron todos los portales de espectáculos.

“Me encantaría enamorarme, extraño ese estado, pero es algo que yo no controlo. Cuando me enamoro, me enamoro con todo", había dicho la conductora de Telefe Noticias en una entrevista de hace unos meses atrás y ahora le confirmó al medio La Nación el romance con el diputado nacional mendocino e inició la persecución de los paparazzis.

Sin querer dar muchos detalles al respecto en cuanto a cómo sucedió, Cristina Pérez indicó que quiere cuidar los tiempos de su relación, a pesar de haberse mostrado sin ningún filtro por las calles porteñas e incluso, sin barbijos y ni nada en sus rostros para ocultar sus identidades.

Pero hay algo que todos se preguntan por estos días y es qué opinará Rodolfo Barili, su eterno compañero de fórmula y a quien se le atribuyeron muchas veces las insinuaciones de romance, a pesar de que el está felizmente en pareja desde hace mucho.

Era tanto el deseo de miles de seguidores deseo de la pareja televisiva que ese romance se concrete que eso nunca pasó, o no al menos delate de cámaras. Ella por su parte, había expresado: “Si alguien me gusta, voy por el amor. Yo soy bastante romántica, me gusta que el hombre me conquiste. No me gusta perderme eso. Me gusta el baile de la seducción. A mí me gusta el ritual de encontrarse”.