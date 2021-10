L-Gante se puso muy irónico para responder las críticas de Patricia Sosa

Una inesperada pelea se dio en las últimas horas entre Patricia Sosa y L-Gante, cuando la cantante hizo duras críticas a los traperos y se pronunció sobre el artista de "Cumbia 420". Ante sus terribles declaraciones, Elían Valenzuela decidió responderle en las redes sociales de forma irónica y sus palabras se viralizaron.

En una entrevista, a Patricia le consultaron sobre la nueva generación musical urbana. Contestó que le gustaría que canten en español, refiriéndose a la forma de interpretar que tienen los traperos y raperos. “Hay algunos que no entiendo nada de lo que dicen. Es difícil para mí porque siento que estamos perdiendo identidad argentina y estoy viendo la novela de (Pablo) Escobar. Hay cosas que me gustan pero hay otras que me aburro porque es siempre el mismo ritmo. Sobre todo el idioma”, indicó.

Y luego se concentró en L-Gante: “Yo no escuché tanto de L-Gante. Escuché el abecedario...”, dijo haciendo referencia a la canción que el oriundo de General Rodríguez lanzó a pedido de una madre que le pidió un tema para que sus chicos aprendan las letras.

“Escuché el otro tema que en el video sale con un arma. Eso del arma ya no me gusta”, prosiguió Sosa en un móvil de "Implacables". “Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y buenas intenciones. Creo que en esta época se trata de comunicación que de arte, pasa por cuantos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo. Tratemos que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción”.

Las declaraciones de la artista llegaron a L-Gante y, respondiendo a una publicación en Instagram, tiró algunos palitos. “Patricia, dejá de loriar (sic)", comenzó diciendo, transformando en verbo el concepto de "loro", que es el que habla mucho. De esta manera, se entiende que el cumbiero le pidió que deje de hablar.

.".. y vení, así le cantas unos temas a mi mamá y las amigas. Pasame tu rider”, terminó su comentario.

El rider que menciona es el documento en el que se detallan los pedidos y exigencias de un artista para hacer un show. que se filtró en las últimas horas por la cancelación de un recital en Venado Tuerto. Al respecto, el cantante desmintió las supuestas exigencias que se hicieron públicas.