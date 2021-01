Dolor: murió un emblemático panelista de Bendita

Tras una larga lucha contra el cáncer, el pasado 2 de enero falleció Carlos López, más conocido como Charly Pop, un emblemático panelista de Bendita, el ciclo de Canal 13 que conduce Beto Casella.

La sorpresiva noticia caló hondo en sus ex compañeros y el público de Bendita, quienes lo recordaron con tristeza y pesar. Edith Hermida, histórica panelista del ciclo y conductora eventual, expresó su tristeza en diálogo con Teleshow. “Me apenó mucho la noticia. Hace tiempo que no tenía contacto con él y no estaba al tanto de su enfermedad”, expresó.

Consultada sobre cómo recordaba el paso de Charly por el programa, el sentimiento se puede resumir con la palabra alegría. “Lo recuerdo con mucho cariño, muy afectuoso, muy divertido. Y hablaba mucho, así como lo veíamos en cámara era cuando no estábamos al aire”, evocó Hermida. Y agregó cómo disfrutaba Carlos cada vez que estaba en la televisión: “Era muy histriónico y alegre y sé que disfrutaba mucho venir a Bendita. Le causaba mucha gracia ser ‘el Charly de Bendita’, sé que el tiempo que estuvo con nosotros la pasó muy bien y lo recuerdo con una sonrisa, con alegría. Él siempre era así, chispita”, cerró la conductora.

Su compañera Lola Cordero también recordó al panelista con palabras muy cálidas: “En este momento solo puedo recordar mi última charla en maquillaje. Yo no estaba pasando un buen momento y él solo tenía palabras de aliento, contención y un abrazo hermoso lleno de fuerza que realmente no me voy a olvidar mas”, evocó la Gallega. Y lo despidió con una frase que lo pinta de cuerpo entero: “La televisión es fría y él era especialmente cálido y amoroso”.

Sin dudas, si hay algo que se asocia a su paso por Bendita es su muletilla “¡Ay, por favor!”, histriónica e inolvidable, adaptable a cualquier informe o a cualquier personaje, uno de esos comodines de los que abundan en el ciclo. En 2013, participó de un recordado musical en Pasión de Sábado, el histórico programa de los sábados de América, en el que fue nominado como “El macho del año”. Allí encabezó un grupo de baile y se lució al ritmo de Mariposa Tecknicolor”, de Fito Páez.

La primera aparición mediática de Carlos fue en Policías en Acción, el programa de El Trece que pone al descubierto hechos policiales entremezclados con algunas situaciones cotidianas. En este último rubro entró allá por 2006, cuanto vestido apenas con una sunga, contaba con desparpajo sus rutinas de ejercicios y sus estrategias de seducción en la rambla marplatense. En televisión, también se lo vio en La comarca de Charly y Alejandro, en compañía de Alejandro Macías, un programa de entretenimientos que se emitió por Canal 4 de San Justo.

Durante su visita a Hechos y protagonistas, el programa de Crónica TV conducido por Anabella Ascar, mostró otra faceta de su personalidad. Sin perder la chispa ni la alegría, contó su amor por la cultura japonesa y expresó su recorrido profesional por el área de salud. Se recibió primero de enfermero y luego realizó el curso de Neuroasistente orientado a la tercera edad y especializado en Alzheimer y Parkinson.