Algo le pasó: Silvina Luna sorprendió a todos con su nuevo aspecto

Silvina Luna volvió al centro de la escena en el mundo del espectáculo con una fotografía que sorprendió a todos sus seguidores.

Y que seguramente dará mucho que hablar en los programas y revistas que se encargan de la actualidad de los famosos de la farándula argentina.

En las últimas horas, y luego de que se la señalara como la tercera en discordia entre Floppy Tesouro y su ahora ex marido Rodrigo Fernández Prieto, la ex Gran Hermano reapareció en su cuenta de Instagram y algunos comentaristas no dejaron pasar un supuesto cambio en su apariencia.

“Vibrando alto. Gracias, gracias, gracias”, escribió la modelo en su posteo junto con una foto de ella tomando mate en un muelle, con la playa de fondo. En la imagen se la puede ver super sonriente y relajada disfrutando de su descanso. Sin embargo, algunos usuarios notaron algo raro en su cara y no dejaron pasar la posibilidad de que la rosarina se hubiera hecho algún retoque.

“Mucha cirugía en todo tu cuerpo, esa cara no es tuya. Desfigurada, no das mas”, “¿Sos vos o me parece que tenés otra cara? La nariz es distinta, los pómulos”, “Es otra” y “¿Qué te hiciste en la cara?”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en su muro. Sin embargo, ella prefirió ignorarlos y no hizo alusión a ellos.

En contraposición, la mayoría de sus seguidores la llenaron de halagos: “Linda”, escribió quien fuera su compañera en la segunda edición de Gran Hermano, Ximena Capristo. “Tan linda”, “Bella”, “Hermosa”, “Hermosa vista al mar, te queda excelente el pelo largo”, “Disfrutá”, “Qué hermosa energía”, “Vamos Silvi” y “Siempre tenés buena vibración, que te iluminen desde arriba”.

“Cree que es posible cumplir tus sueños más locos”, escribió Luna en otro posteo en el que muestra imágenes de las paradisíacas playas en las que está descansando. De inmediato consiguió miles de “Me gusta” y comentarios que celebraban la hermosura del lugar.: “Me quedo ahí y que explote todo”, “Hermoso lugar, gracias por compartirlo”, “Gracias por compartirlo” y “Qué daría yo por estar ahí con vos”. Otro, un tanto más crítico, opinó: “Se puede pero a algunos se nos complica un poco”.

Actualmente la también actriz maneja Simple y Consciente, su proyecto de workshops, retiros y encuentros personalizados relacionados con el yoga, la meditación, alimentación y vida sana, que ella suele profesar desde hace años.

En octubre, luego de que Capristo anunciara que estaba en crisis con Gustavo Conti, Silvina fue señalada como presunta tercera en discordia. Sin embargo, fue la misma Ximena quien dijo que su ex compañera en la casa más famosa del país, no tenía nada que ver con su pelea con el papá de su hijo Félix: “Por favor no digan estupideces. ¿Cómo acusar a una persona porque sí? Cuando me sienta mejor aclararé todo”. En ese momento, Luna había dicho en diálogo con Teleshow que todo se trataba de un invento.