¡Picante, picante!: la amante de Luis Ventura reapareció y sorprendió a todos con sus declaraciones

Un nuevo capítulo se escribió este viernes en la historia que una a Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, se ex amante y madre de su hijo.

Pero, contra todo pronóstico, Liuzzi reapareció para salir en defensa del periodista en medio de una gran polémica.

Ahora, un usuario disparó un fuerte comentario sobre Antoñito, el hijo que tuvo el periodista de chimentos con Fabiana Liuzzi. Al enterarse, la exvedette salió a defenderlo.

Todo comenzó cuando un usuario publicó: "Che, tan buen hombre sos, tan correcto. ¿Dónde está el hijo que tuviste hace unos años? del pibe que tuviste con aquella gato". Rápidamente, el presidente de APTRA salió a defenderse y respondió: "Mi hijo está con su familia, pedazo de imbécil, y está muy bien, por si no sabés”.

Finalmente, la amante de Ventura no dudó en salir a defenderlo y lo hizo de una forma particular. "Soy Antonio Luis Ventura Liuzzi. Ya pasaron 6 años desde que nací… tengo a mis dos padres presentes y que me aman, gracias Dios”, fue el mensaje que lanzó la exvedette al pie de una foto del pequeño que tuvo con Ventura.