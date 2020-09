Luego de la cirugía y el escándalo, Ivana Nadal posó con sus "bebés nuevas"

vana Nadal siempre fue muy activa en las redes sociales, compartiendo reflexiones personales que no zafaron de la crítica, como también para mostrar sus rutinas fitnes.



Hace días, la morocha se sometió a una cirugía de reducción de sus implantes mamarios y comentó en sus redes el alivio que sentía.

"El doctor encontró que tenía una contractura capsular. Eso hacía que las prótesis se me desplazaran hacia las axilas generándome dolor. Hace horas que me operé y ya no lo siento. Estoy medicada, pero ya no siento ese dolor. Estoy muy feliz y agradecida"