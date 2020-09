¡Arriba las manos!: Jésica Cirio se robó todos los suspiros

View this post on Instagram

Mi color se ve siempre como nuevo gracias a @estereocolor_oficial ud83dude4cud83cudffd Entre coloraciu00f3n y coloraciu00f3n uso sus tratamientos para mantenerlo sano, fuerte y con brillo todos los du00edas! Ustedes mismos fueron viendo mi cambio, asu00ed que ya saben ud83eudd29 ud83dudc49ud83cudffc Conseguu00eds todos sus productos en farmacias y en la tienda online https://www.tiendaplumari.com/estereocolor/