Íntima: Nazarena Vélez confesó el verdadero motivo del inicio de su carrera mediática

Nazarena Vélez hizo un repaso por su carrera y, por primera vez, reveló por qué a los 14 años se animó a realizar su primera publicidad durante un fluido diálogo con el programa Vivo por vos.

"Es que me quería comprar una bicicleta de carreras y nosotros somos seis hermanos. Me parecía muy desubicado pedírsela a mi mamá o a mi papá teniendo cinco hermanos más. Sabía que después se la iban a pedir también mis hermanos"



El motivo de trabajar en esa publicidad por el dinero, fue para poder comprársela.



"Pensé en cómo me la podía ganar. Me acuerdo que se elegía Miss Quilmes y todos me decían que me anotara. Fui, me anoté, gané y quedé en una agencia de modelos. A partir de ahí, nunca dejé de trabajar. Pude comprarme la bicicleta, siempre vi el trabajo como algo monetario"