¿Otro político zarpado? Hay uno que le manda mensajes a la princesita Karina

La Princesita Karina, popular cantante de música tropical de Argentina, reveló un dato llamativo: hay un político que le manda mensajes en Instagram.

A la cantante no se le conoce un romance desde que hace tres años cortó con el Kun Agüero, el crack del Manchester City con el que estuvo 5 años.

De nuevo en el candelero por su lugar como Jurado en el Cantando 2020, es invitada a distintos programas en los que tratan de revelar algún dato de su muy cuidada intimidad.

Entrevistada en el programa La Jaula de la Moda, una periodista le preguntó por el mensajeo: “¿Pero hubo alguna profesión que te tomara por sorpresa como, por ejemplo, un político?".

“Sí, eso puede que me haya llamado más la atención. Hay, pero no respondí tampoco... No estoy en ninguna búsqueda. Estoy bien y me siento plena. Estoy soltera y disfrutando", respondió la Princesita.