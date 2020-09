El burlesco comentario de Moria Casán contra un ex concursante del Cantando: "Le quedó colgando..."

El Cantando 2020 sigue siendo una fuente inagotable de polémicas y enfrentamientos entre jurado, participantes y también viceversa.

Moria Casán, como era de esperar, no se quedó callada ante las declaraciones y encubierta amenaza que le propinó Adabel Guerrero, la ex participante del Cantando 2020 que señala a la 'One' como la principal culpable de su eliminación.

La jurado, fiel a su estilo, puso en juego su filosa lengua para hablar de la bailarina: "Vos podés creer que hay ‘gentuza’ que me quiere arrancar la lengua? Entonces es flash lésbico, chupando lengua. Porque de otra manera no me la puede arrancar. Me aconsejaron (hacer la denuncia al INADI) pero me da cosita porque la van a multar. Si me quiere sacar la lengua, le voy a mandar una lengua de vaca en bandeja de plata".

“A esta chica le hicieron lifting vaginal. Quién sabe le quedó un hilito colgando con una neuronita y está todo acá (señalándose sus partes íntimas) no resuelto. Tener una ‘pusy’ no resuelta, olvídalo. Y quiero decir que empiezo dieta mediática. No veo ninguna nota”, agregó la diva, burlándose de una de las operaciones que se hizo la vedette.